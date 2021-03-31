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Общество

Канатоходца, пересекающего "Почтовый съезд", вновь видели в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

17 апреля 2021 23:59  [54] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Канатоходца, или как называются представители этого движения – слэклайнера (slackline - "прогибающаяся линия"), пересекающего "Почтовый съезд", вновь видели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", ставший очевидцем случившегося.

Слэклайн — это активное, молодежное направление, которое захватывает наш город. Для кого-то это хобби, а для кого-то – спорт.

В прошлом году корреспондент агентства также стал очевидцем, когда девушка-слэклайнер пересекала по стропе "Почтовый съезд", сорвалась с каната, но, благодаря сноровке, вернулась на канат.

Видео с еще одним слэклайнером под Молитовским мостом в прошлом году удалось снять пользователям соцсети. Он также несколько раз сорвался со стропы, но страховка не дала ему упасть, поэтому канатоходец благополучно добрался до безопасного участка.

Сегодняшний слэклайнер на "Почтовом съезде" чувствовал себя более уверенно. Он совершил проход по стропе без срыва с каната.

 

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