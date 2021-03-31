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Общество

Нижегородский кремль закроют для прогулок и экскурсий с 19 апреля

18 апреля 2021 17:19  [79] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородский кремль закроют для прогулок и экскурсий с 19 апреля.

Это связано с необходимостью проведения работ по благоустройству на территории Нижегородского кремля.

Решение принято в соответствии с п. 3 постановления правительства Нижегородской области от 27 ноября 2013 г. №880.

Благоустройство продлится до августа 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, попасть на территорию могут по служебным удостоверениям посетители учреждений, расположенных на территории кремля, адвокаты, представляющие интересы участников судебных процессов.

Другие посетители суда могут пройти по судебным извещениям или повесткам.

Гражданам, которые намереваются посетить культурные мероприятия в музеях и концертном зале, вход разрешен по билетам.

Напомним, благоустройство на территории кремля проводится к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как заявил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, работы в настоящее время осуществляются на 10 площадках. Ежедневно задействовано 25 единиц тяжелой техники, кроме того, по территории двигается различная строительная техника - от 70 до 120 единиц.

Тимофей Шульга отметил, что решение о прекращении прогулок и экскурсий принято в целях безопасности граждан.

Напомним, стоимость подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию оценивается в 23,8 млрд рублей. Из общего объема финансирования 3 млрд рублей составят внебюджетные средства.

План подготовки к юбилею включает в себя реновацию исторического центра города, ремонт 100 объектов культурного наследия, благоустройство 80 общественных пространств, 220 дворовых и придомовых территорий.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, таких объемов благоустройства в Нижнем Новгороде не существовало последние 25 лет.

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Теги:
День города Кремль Ремонтные работы
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