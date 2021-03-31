Артемовские луга горят в Нижегородской области на площади более 9 гектаров Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Артемовские луга горят в Нижегородской области на площади более 9 гектаров. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, информация о возгорании заповедной территории поступила в ведомство около 12:00 18 апреля.

В настоящее время пожарные до сих пор тушат пожар. По данным на 20:40 происходит горение на площади более 9 га.

В региональном МЧС добавили, что тушение пожара осложнено еще и тем, что к территории очень затруднительный подъезд. Около близлежащих населенных пунктов дежурят пожарные подразделения, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома.

Напомним, что особый противопожарный режим вводится на территории Нижегородской области с 19 апреля.

Всего на данный момент в Нижегородской области зарегистрировано свыше 80 пожаров, в том числе около 20 - в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Территория "Артемовских лугов" расположена в Волжской правобережной зоне в границах от деревни Подновье до деревни Столбищи, общей площадью около 3000 га. В настоящее время основная масса земельных участков – земли сельскохозяйственного назначения. Также есть небольшая часть земли населенных пунктов.

Территория характеризуется разнообразием природных комплексов, служит местом обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, а также является природным резерватом для птиц, которые мигрируют вдоль реки Волги.