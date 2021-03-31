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Общество

Особый противопожарный режим вводится на территории Нижегородской области

16 апреля 2021 14:39  [84] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Особый противопожарный режим вводится на территории Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе заседания областного правительства 16 апреля.

Участники заседания рассмотрели вопрос о подготовке к пожароопасному сезону и о текущей ситуации с паводками на территории Нижегородской области. С докладом выступил начальник регионального ГУ МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков.

С начала 2021 года на территории региона зарегистрировано 9 фактов перехода огня с травы на здания. В результате огнем уничтожено 7 домов и 8 построек (бани, сараи, надворные постройки и пр.), погиб один человек. Пожары зафиксированы на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, Починковского округа, Арзамасского, Вачского, Лукояновского, Пильнинского и Шатковского районов.

"В регионе начался пожароопасный сезон. Практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнем во время пала травы и сжигания мусора. Я хочу призвать глав муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идет о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности недостаточно", - отметил Глеб Никитин.

Валерий Синьков напомнил, что в 2020 году сумма штрафов за нарушения требований пожарной безопасности превысила 2 млн рублей.

"Учитывая обстановку с пожарами и предстоящие майские праздники, считаю необходимым ввести на территории региона с 19 апреля 2021 года особый противопожарный режим", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в селе Давыдово Вачского района на этой неделе от огня, перекинувшегося с сухой травы, погиб 94-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что с начала апреля в регионе зафиксировано более 80 случаев возгорания сухой травы.

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Теги:
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