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Происшествия

Профессор вуза в Нижнем Новгороде подозревается во взятке за "зачет" для целой группы

19 апреля 2021 11:10  [165] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Профессор филиала Самарского госуниверситета путей сообщения в Нижнем Новгороде подозревается во взятке. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Следствие установило, что 15 апреля текущего года преподаватель получил 50 тысяч рублей от старосты одной из групп заочного отделения. За это он пообещал поставить зачет по своей дисциплине "Организация доступной среды" всем учащимся без фактической проверки их знаний.

Преподаватель задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что преподавателя "Волжского государственного университета водного транспорта" оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки.

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Теги:
Взятка Вузы Транспорт
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