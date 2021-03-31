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Общество

Наказание нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области

19 апреля 2021 14:31  [97] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Наказание нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об особом противопожарном режиме на территории региона с 19 апреля, за исключением земель лесного фонда. На землях лесного фонда противопожарный режим будет введен с 22 апреля - в южных районах области, с 29 апреля - в северных районах.

Губернатор принял решение ввести особый противопожарный режим на территории региона, учитывая обстановку с пожарами и предстоящие майские праздники.

"Практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнем во время пала травы и сжигания мусора. Я хочу призвать руководителей муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идет о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности – недостаточно", - подчеркнул Глеб Никитин.

Об оперативной обстановке с пожарами в результате возгорания сухой травянистой растительности на территории региона рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Репин.

"За прошедшие выходные дни на территории региона зарегистрировано 145 случаев возгораний сухой травы (15 из них - в областном центре). Площадь, пройденная огнем, составила более 227 га", - сказал Сергей Репин.

Он добавил, что сейчас для граждан, нарушающих противопожарный режим, не предусмотрены такие меры, как предупреждения. Нарушителей сейчас будут только наказывать штрафом, сумма которого для физических лиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

Комментарий Сергея Репина:

 

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Теги:
МЧС Поджег травы Пожары
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