Более 2 000 нижегородцев участвовали в "Творческом субботнике" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более двух тысяч нижегородцев присоединилось к региональной акции "Творческий субботник", который прошел с 16 по 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При участии сотрудников министерства культуры и управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, представителей общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров региона, работников учреждений культуры, общественников и активистов на территории региона был организован 121 субботник. В ходе акции добровольцы приводили в порядок учреждения культуры, объекты культурного наследия, памятники истории и архитектуры, общественные пространства.

В Нижнем Новгороде субботник прошел 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест. Участники субботника очищали от старой краски дом на ул.Короленко, в котором в начале прошлого века в течение года жил Максим Горький, где бывали Николай Гарин-Михайловский, Антон Чехов и многие деятели культуры, а с балкона пел Федор Шаляпин.

"В Нижегородской области насчитывается более 3,5 тысячи объектов культурного наследия. Их сохранение - это ежедневная работа не одного ведомства и множества неравнодушных людей. Мы с коллегами из управления госохраны объектов культурного наследия во главе с Григорием Меламедом и "Волонтёрами культуры" организовали субботник на одном из важнейших нижегородских ОКН. Нам удалось привлечь к уборке и известных в нашем городе общественников", - рассказала первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В районах области акция "Творческий субботник" проводилась общественным движением "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области в рамках реализации программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура", а также проекта #800культурныхдел.

"Благодаря совместным усилиям нам удалось привести в порядок социальные объекты, зоны отдыха, памятники. Хочется сказать слова благодарности всем активным участникам субботника за проявленное неравнодушие и личное участие в сохранении культурного наследия страны", - отметил региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" АВЦ в Нижегородской области Александр Зуев.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".