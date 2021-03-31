Артемовские луга больше суток горели в Нижегородской области

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Больше суток тушили огонь на территории Артемовских лугов, которые расположены между Нижним Новгородом и Кстово.
Напомним, что информация о возгорании заповедника поступила в региональное ГУ МЧС 18 апреля около 12:00. Вчера в это время происходило горение на площади более 9 га.
Сегодня вечером в ведомстве рассказали, что сейчас пожар ликвидирован. Возможны некоторые локальные места тления, но они угрозы населенным пунктам не представляют.
В итоге площадь выгорания составила 17 га.
В региональном МЧС добавили, что тушение пожара осложнялось тем, что к территории очень затруднительный подъезд. Около близлежащих населенных пунктов дежурили пожарные подразделения, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома.
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