Глеб Никитин поручил оперативно помочь жителям сгоревшего дома в Дальнеконстантиновском районе

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Такое поручение глава региона озвучил своему заместителю Дмитрию Краснову, главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову и службам быстрого реагирования.
"Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости", - сказал Глеб Никитин.
Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме №15 на ул. Новоселова поступила 19 апреля в 20:43. Прибывшие спасатели установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. От огня произошло обрушение конструкций дома.
Жильцов эвакуировали, но предположительно под завалами могут еще находиться люди. В числе эвакуированных есть пострадавшие.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+