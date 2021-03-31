Глеб Никитин поручил оперативно помочь жителям сгоревшего дома в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Такое поручение глава региона озвучил своему заместителю Дмитрию Краснову, главе администрации Дальнеконстантиновского района Владимиру Варнакову и службам быстрого реагирования.

"Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости", - сказал Глеб Никитин.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме №15 на ул. Новоселова поступила 19 апреля в 20:43. Прибывшие спасатели установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. От огня произошло обрушение конструкций дома.

Жильцов эвакуировали, но предположительно под завалами могут еще находиться люди. В числе эвакуированных есть пострадавшие.