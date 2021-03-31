Взрыв газа стал причиной пожара и обрушения дома в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Фото: МЧС

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области назвала причину пожара в жилом многоквартирном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

"По факту происшествия в селе Маргуша, где в многоквартирном доме произошел хлопок газа, прокуратурой организована проверка соблюдения действующего законодательства", - рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехал сам прокурор Нижегородской области Андрей Травкин.



Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме №15 на ул. Новоселова поступила 19 апреля в 20:43. Прибывшие спасатели установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. От огня произошло обрушение конструкций дома.

Жильцов эвакуировали, но предположительно под завалами могут еще находиться люди. В числе эвакуированных есть пострадавшие.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам сгоревшего года.

"Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости", - сказал Глеб Никитин.