СК подтвердил задержание директора депкультуры нижегородской мэрии Романа Беагона Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК подтвердил задержание директора департамента культуры нижегородской мэрии Романа Беагона. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей.

При этом обязательства по договору исполнены не были. Мероприятие же прошло 13-18 декабря 2020 года

Напомним, что Роман Беагон был задержан 20 апреля на своем рабочем месте.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".