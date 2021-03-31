Газопровод в Анкудиновском лесопарке находится под угрозой из-за свалки грунта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Насыпной курган в Анкудиновском лесопарке в Приокском районе увеличивает нагрузку на газопровод высокого давления. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии 20 апреля 2021 года.

Как рассказал заместитель главы администрации Приокского района Роман Ухабин, грунт был завезен в 2020 году бывшим арендатором на два участка площадью 4 тысячи кв.м., которые находятся в 500 метрах от дома №42 ЖК "Цветы" .

Он подчеркнул, что эти участки являются землей, государственная собственность которой не разграничена. В связи с этим решение об использование земли принимало министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

В 2018 году ООО "Спектр-НН" на основании договора аренды получил разрешение на строительство на данной территории кафе, для чего туда и был завезен грунт. По словам Романа Ухабина, при отсыпке кургана компания зашла за границу участка, где проходит охранная зона газопровода.

"То есть помимо того, что у нас там несанкционированный курган, свалка грунта разрастается. У нас еще целый микрорайон по сути находится на бомбе замедленного действия?", - резюмировала председатель комиссии Татьяна Гриневич.

Роман Ухабин подтвердил увеличение нагрузки на газопровод. Он рассказал, что ведомством были направлены письма в полицию, городскую административно-техническую инспекцию и природоохранную прокуратуру Нижегородской области.

Несмотря на то, что в сентябре 2020 года компании было отказано в продлении срока реализации проекта, в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области утверждают, что они не могут обязать собственника привести участок в надлежащее состояние. На участке находится объект незавершенного строительства. Таким образом, компания сейчас незаконно является пользователем данного земельного участка.

"Сейчас арендные правоотношения прекращены. Мы уже не арендодатель. Министерство имущественных отношений вопросами в сфере природопользования не занимается. Для этого есть министерство экологии. Вопросами благоустройства занимается орган местного самоуправления", - заявила начальник правового управления министерства Алла Варакина.

У первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина оказалось другое мнение.

"Вы предоставили предпринимателю данный участок в пользование с тем, чтобы он построил там объект в соответствии с договором аренды. И сегодня вы расторгнув этот договор, не желаете поработать с данным господином, чтобы он привел участок в нормативное состояние", - сказал он.

Он внес предложение рекомендовать министерству отработать с экс-арендатором вопрос о приведение участка в нормативное состояние. Если нужно, то выходить в судебном порядке.

Единого решения так и не было найдено.

Напомним, зимой местные жители утверждали, что на данные участки завозится грязный снег.