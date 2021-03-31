Шесть детских садов в Нижнем Новгороде строятся с отставанием Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть детских садов в Нижнем Новгороде строятся с отставанием от графика. Об этом сообщил директор городского департамента строительства и капитального ремонта Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля 2021 года.

Наибольшее опасение у департамента вызывает детский сад на 320 мест в ЖК "Новая Кузнечиха". Контракт на его возведение был заключен 30 июня 2020 года с ООО "Лига". Стоимость работ составляет 312,9 млн рублей. Подрядчик должен сдать объект до 30 сентября текущего года.

По словам Дмитрия Горбунова, на сегодняшний день объект готов на 24,1%. Там устроены фундамент, стены, перегородки, перекрытия и частично проведены инженерные сети. Однако, проверка МКУ "Главукс Нижнего Новгорода" от 7 апреля выявила ряд нарушений в работе подрядчика. В частности, подрядчик допустил заморозку бетона, из-за чего он стал менее прочным. В настоящее время на объекте ведется демонтаж этой бетонной плиты. Его планируется завершить до конца месяца. После этого работы начнутся по новой.

Также отставание в 26 дней зарегистрировано при строительстве детского сада на 152 места на ул. Красноуральская рядом с домом №3а. Контракт был заключен 21 декабря 2020 года с ООО "Линкор". Стоимость контракта - 192,5 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 27 октября 2021 года.

Техническая готовность здания сейчас составляет 11,5%.

"Это обоснованное отставание, вызванное необходимостью демонтажа плиты, находящейся на стройплощадке. Ранее ее каким-то образом не заметили. Плиту полностью разбивали", - рассказал Дмитрий Горбунов.

Отставание на 15 дней зафиксировано на стройплощадке детского сада на 120 мест на ул. Куйбышева рядом с домом №65. Контракт был заключен 22 декабря 2020 года с ООО "Стройцентр". Цена контракта - 132,8 млн рублей. Садик необходимо построить к 22 сентября 2021 года.

Сейчас здание готово на 7,2%. Дмитрий Горбунов рассказал, что работы приостанавливались из-за обращений жителей, в домах которых при забивке свай пошли трещины. Для работ привлекалась лаборатория, которая внесла свои коррективы в метод работы.

Кроме того, отставание по некоторым видам работ произошло при строительстве детского сада на 220 мест на ул. Есенина рядом с домами №31 и 35. Контракт был заключен 21 декабря 2020 года с ООО "Ладья-НН". Стоимость работ - 207,6 млн рублей. Сроки завершения строительства - 27 октября 2021 года.

Техническая готовность здания в настоящее время - 6,2%.

Как рассказал Дмитрий Горбунов, отставание произошло из-за припаркованных на зиму во дворе домов автомобилей. В последствии их эвакуировали.

Подрядчики еще двух детских садов: на ул. Генерала Зимину у дома №40 (на 220 мест) и на ул. Молитовская у дома №6/2 (на 120 мест), - допустили необоснованное отставание и были оштрафованы.

Так, на ул. Генерала Зимина детский сад должен быть построен до 12 сентября 2021 года. Контракт был заключен 12 октября 2020 года на 189,7 млн рублей с ООО "Курц". Объект готов на 9,9%, отставание - 16 дней.

На ул. Молитовской детский сад планируется возвести к 5 августа 2021 года. Контракт был заключен 19 октября 2020 года с ООО "Техлайн" на 129,09 млн рублей. Готовность - 8%, отставание - 17 дней.

Отметим, что всего в Нижнем Новгороде ведется строительство девяти дошкольных образовательных учреждений. Помимо шести вышеперечисленных, на трех объектах работы идут в графике.