Проект строительства пристроя к нижегородской школе №117 снова не прошел госэкспертизу Общество

Школа №117 Фото: с сайта школы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект строительства пристроя к школе №117 в Нижнем Новгороде (ул. Чайковского, 12) снова не прошел госэкспертизу. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 марта 2021 года.

"У проектанта не получилось получить положительное заключение госэксертизы. Он за свои деньги зашел на экспертизу повторно, и 14 апреля мы передали проектную документацию. Надеюсь, что в конце месяца получим положительное заключение", - сказал он.

Напомним, проектно-сметная документация, разработанная подрядчиком ООО "Проект-холдинг" (Чебоксары), в ноябре прошлого года также не прошла государственную экспертизу. Тогда компания выполнила ее корректировку за свой счет и снова вышла на экспертизу.

После получения положительного заключения администрация Нижнего Новгорода намерена обратиться в министерство образования региона для того, чтобы получить разрешение на строительные работы и определиться с финансированием.

Ранее сообщалось, что возведение пристроя планируется начать в этом году.

Возведение пристроя оценивается в 381,2 млн рублей. Он будет трехэтажным с подвалом. Площадь объекта составит 3,5 тысяч кв.м. Здание рассчитывается на 400 учащихся.

Согласно информации портала Дневник.ру, в школе №117 в настоящее время обучается 833 ребенка.