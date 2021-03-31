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Бизнес

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский умер на рабочем месте

20 апреля 2021 22:52  [151] Бизнес
Игорь Рожковский (архивное фото)

Игорь Рожковский (архивное фото)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Управляющий филиалом ПАО "ВТБ" в Нижегородской области Игорь Рожковский умер на рабочем месте, пишет "Ъ-Приволжье".

По информации издания, мужчине было 50 лет.

При этом причина и обстоятельства смерти банкира пока не уточняются.

Зампрезидента-председателя ВТБ Анатолий Печатников в свою очередь сообщил, что Игорь Рожковский "был одним из наиболее профессиональных и талантливых руководителей в региональной сети банка".

СПРАВКА:
Рожковский Игорь Леонидович родился в 1970 году.

В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию по специальности бухгалтерский учет и аудит. Начал свою карьеру в банковском секторе в 1992 году с позиции старший экономист экономического отдела в мурманском отделении сберегательного банка Российской Федерации.

В 2001 году перешел на работу в Альфа-Банк на позицию начальник отдела по работе с клиентами филиала "Мурманский". В 2006 году назначен директором по развитию корпоративного бизнеса в регионе филиала "Нижегородский" и вице-президентом Альфа-Банка. В апреле 2010 года назначен директором по корпоративному бизнесу Альфа-Банка.

25 октября 2011 года возглавил филиал ВТБ в Нижегородской области.

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Теги:
ВТБ Некролог
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