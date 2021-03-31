Реконструкцию Нижегородской станции аэрации проведут в рамках федпроекта Общество

Реконструкция Нижегородской станции аэрации запланирована в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Об этом сообщает АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, нижегородский водоканал входит в завершающую стадию разработки проекта комплексной реконструкции станции аэрации, отвечающей за прием и биологическую очистку канализационных стоков города Нижнего Новгорода и Бора. Уже в этом году проект будет направлен на госэкспертизу.

Несмотря на то, что за последние пять лет была проведена модернизация отдельных этапов очистки, например, аэротенков очистных сооружений с заменой системы подачи активного ила, цеха механического обезвоживания осадка, хлораторной, а также химико-бактериологической лаборатории, именно полная реконструкция в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" позволит сооружениям работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод.

"Построенные еще в 1974 году сооружения были спроектированы под более щадящие нормативы на сброс и преимущественно для очистки хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков. Основная часть загрязняющих веществ, в том числе нефтепродукты, тяжелые металлы (никель, цинк, марганец и т.д.), фторид-ионы поступают на очистные сооружения от промышленных предприятий города, которые не соблюдают установленные нормативы для состава сточных вод", - отметил начальник Нижегородской станции аэрации Сергей Солтан.

Такая проблема является общей для многих регионов России, в связи с чем с 1 июля 2020 года постановлением правительства РФ по всей стране, в том числе и в Нижнем Новгороде, изменен порядок расчета платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект для юридических лиц, который обязывает предприятия нести большую финансовую нагрузку за негативное воздействие на экологию. Только за 2020 год водоканалом было зафиксировано более 8,6 тысяч превышений нормативов по составу сточных вод, причем в отдельных случаях предельно допустимые значения были превышены в 143 раза.

Необходимость комплексной реконструкции подтвердила и проведенная проверка Росприроднадзора, большая часть замечаний которой выставлена по 2016-2020 годам. Реконструкция позволит Нижегородской станции аэрации многократно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, снизить выбросы в атмосферный воздух до минимума, а также в разы сократить объёмы осадков.

Реконструкция затронет все сооружения станции на всех этапах очистки. Предполагается не только замена оборудования, но и внедрение новых технологий очистки. Также предусматриваются изменения в технологической схеме обработки осадков, что минимизирует потенциальный вред для экологии.

В частности, Нижегородским водоканалом запланирована замена сооружений по отделению мусора от сточных вод, модернизация блока песколовок, капитальный ремонт отстойников с заменой илоскребов и внедрением на части из них технологии ацидофикации, модернизация второй очереди аэротенков с внедрением системы нитри- денитрификации и рецикла иловой смеси из конца в начало, замена технологии обеззараживания хлорированием на обработку ультрафиолетом.