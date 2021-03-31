Машины арестованы у жителей Дзержинска и Кстова за долги за горячую воду Общество

Фото: пресс-служба компании

Машины арестованы у жителей Дзержинска и Кстова за долги за отопление и горячую воду. Об этом сообщает Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, три автомобиля арестованы у должников за отопление и горячую воду в ходе очередных рейдов, проведенных и службой судебных приставов в Дзержинске и Кстове. Общая сумма задолженности за отопление и горячее водоснабжение (ГВС) неплательщиков составила более 250 тысяч рублей.

Арест на транспортные средства должников наложен приставами на основании судебных приказов ПАО "Т Плюс". Автомобили оставлены неплательщикам на ответственное хранение. Это означает, что они не могут пользоваться арестованным имуществом до тех пор, пока задолженность не будет полностью оплачена.

Если деньги не поступят на лицевой счет в течение 10 дней, то личный транспорт должников будет реализован через специализированную организацию. Часть вырученных от продажи средств направят на погашение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

"За последнее время в Дзержинске и Кстове арестовали пять автомобилей должников. После вынесения судебного приказа реструктуризировать задолженность уже нельзя. Единственным способом вернуть арестованное имущество является полная оплата долга, всех судебных издержек и исполнительского сбора судебных приставов. Чтобы не допустить подобного развития событий, напоминаем жителям о необходимости своевременно оплачивать отопление и ГВС", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В апреле текущего года Нижегородский филиал уведомил еще 4,5 тысяч неплательщиков Дзержинска и Кстова о том, что вынесенные в отношении них судебные приказы направлены в службу судебных приставов. Если задолженность не будет оплачена до 30 апреля 2021 года, то должникам грозит арест банковских счетов и зачисленной заработной платы.

Кроме этого, судебный пристав вправе наложить запрет на любые сделки с имуществом должника (в т.ч. автомобили и иные транспортные средства), а также ограничить его выезд за пределы Российской Федерации.