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Общество

Глеб Никитин рассказал о приоритетах при строительстве метро в Нижнем Новгороде

21 апреля 2021 15:40  [86] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижний Новгород получит возможность продолжить работу по продлению метро. Такую информацию озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Глава государства привел нижегородский метрополитен в качестве примера проекта, для реализации которого может быть задействован механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. Предполагается, что процентная ставка по инфраструктурному кредиту не превысит 3% годовых, а срок погашения заемных средств составит 15 лет. До конца 2023 года правительство РФ планирует выделить на эти цели для регионов страны 500 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента, подчеркнул, что в регионе давно назрела необходимость развития метро как внеуличного вида транспорта. Прежде всего, метро требуется в исторической части города, где сосредоточены уникальные объекты культурного наследия, при этом существующая уличная сеть не рассчитана на современный трафик и потребности нижегородцев и гостей города.

"В приоритете мы рассматриваем продление метро до станции "Сенная". Это заложено и в проекте развития транспортной системы нижегородской агломерации, над которой сегодня наши специалисты работают вместе с ВЭБ.РФ", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что "Сенная" позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел в нагорной части города: станция метрополитена, автостанция и канатная дорога на Бор, рядом – линия трамвая и выход на две крупные городские магистрали - улицы Родионова и Белинского.
Прогнозируемый пассажиропоток новых станций: "Сенная" и, в перспективе, "Оперный театр" составит около 10 млн человек в год.

"Безусловно, федеральная поддержка в виде бюджетного инфраструктурного кредита позволит существенно ускорить реализацию этого проекта", - пояснил Глеб Никитин.

Глава региона также считает острой необходимостью продление другой линии - Сормовско-Мещерской - от станции "Буревестник" до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла (второй вариант - до станции "Сормовская"). Это направление важно для жителей Сормовского района, которые на сегодняшний день отрезаны от центральной части города.

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Теги:
Глеб Никитин Метро Транспорт
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