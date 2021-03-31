Нижегородские власти получили возможность построить метро за счет инфраструктурного кредита Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство РФ разрабатывает новый механизм помощи регионам – бюджетный инфраструктурный кредит. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию.

Он сказал, что страна в прошлом году при значительном увеличении бюджетных расходов смогла сохранить устойчивость государственных финансов и сейчас за счет возможностей бюджета и резервов правительство может нарастить вложения в поддержку инвестиций, направленных на инфраструктурные объекты.

"Страна развивается тогда, когда развиваются регионы. Стремление руководителя субъекта сделать свой регион успешным и самодостаточным должно поощряться. Мы поддержим всех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания", - пояснил президент.

Он считает, что новый механизм поддержки регионов будет применяться в большинстве к тем субъектам федерации, которые проводят взвешенную финансовую политику и не накопили кредитов коммерческих банков.

"Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим – чем меньше долгов было у региона, тем больше он может поучить кредитов. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта", - добавил глава государства.

Он сказал, что на кредитные средства от федерации Нижний Новгород получит возможность работать над развитием метро и приступить к обновлению центра города.



Предполагается, что процентная ставка по инфраструктурному кредиту не превысит 3% годовых, а срок погашения заемных средств составит 15 лет. До конца 2023 года правительство РФ планирует выделить на эти цели 500 млрд рублей.

Напомним, что сейчас министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области разрабатывает технико-экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде

Речь идет о продлении Сормовско-мещерской линии метро от станции "Буревестник". Здесь рассматривается два варианта: продление до станции "Сормовская" либо до станции "Варя".

Также министерство оценивает перспективы дальнейшего развития подземного электротранспорта в исторической части Нижнего Новгорода. В частности, продления Автозаводско-нагорной линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная".