инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Экономика
21 апреля 2021 14:29  [44] Нижегородские власти получили возможность построить метро за счет инфраструктурного кредита
21 апреля 2021 09:35  [144] Более 11 млн рублей кешбэка вернулось туристам за поездки в Нижегородскую область
20 апреля 2021 15:21  [164] Около 1,4 млрд рублей субсидий получили нижегородские аграрии с начала 2021 года
19 апреля 2021 16:32  [464] Более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области
19 апреля 2021 15:58  [192] Более 34 млрд рублей израсходовано на реализацию муниципальных программ в Нижнем Новгороде
18 апреля 2021 12:49  [355] Более 1 млрд рублей выделят на закупку квартир сиротам в Нижегородской области
18 апреля 2021 09:17  [369] Средняя цена на сливочное масло в Нижегородской области снизилась на 2%
17 апреля 2021 10:13  [328] Нижегородская область заняла второе место в рейтинге центров "Мой бизнес"
16 апреля 2021 12:41  [764] Дублер проспекта Гагарина хотят построить с помощью инфраструктурных облигаций до 2030 года
13 апреля 2021 16:28  [289] Нижегородский бюджет в апреле пополнится за счет федерации на 1,6 млрд рублей
Экономика

Нижегородские власти получили возможность построить метро за счет инфраструктурного кредита

21 апреля 2021 14:29  [44] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство РФ разрабатывает новый механизм помощи регионам – бюджетный инфраструктурный кредит. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию.

Он сказал, что страна в прошлом году при значительном увеличении бюджетных расходов смогла сохранить устойчивость государственных финансов и сейчас за счет возможностей бюджета и резервов правительство может нарастить вложения в поддержку инвестиций, направленных на инфраструктурные объекты.

"Страна развивается тогда, когда развиваются регионы. Стремление руководителя субъекта сделать свой регион успешным и самодостаточным должно поощряться. Мы поддержим всех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания", - пояснил президент.

Он считает, что новый механизм поддержки регионов будет применяться в большинстве к тем субъектам федерации, которые проводят взвешенную финансовую политику и не накопили кредитов коммерческих банков.

"Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим – чем меньше долгов было у региона, тем больше он может поучить кредитов. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта", - добавил глава государства.

Он сказал, что на кредитные средства от федерации Нижний Новгород получит возможность работать над развитием метро и приступить к обновлению центра города.

Предполагается, что процентная ставка по инфраструктурному кредиту не превысит 3% годовых, а срок погашения заемных средств составит 15 лет. До конца 2023 года правительство РФ планирует выделить на эти цели 500 млрд рублей.

Напомним, что сейчас министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области разрабатывает технико-экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде

Речь идет о продлении Сормовско-мещерской линии метро от станции "Буревестник". Здесь рассматривается два варианта: продление до станции "Сормовская" либо до станции "Варя".

Также министерство оценивает перспективы дальнейшего развития подземного электротранспорта в исторической части Нижнего Новгорода. В частности, продления Автозаводско-нагорной линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Кредит Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph