Нижегородский НОЦ будет сотрудничать с институтом Уппсальского университета Швеции Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом российских и евразийских исследований (ИЦРИ) Уппсальского университета Швеции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сотрудничество будет осуществляться в области научной и образовательной сферы по социогуманитарному направлению.

Директор Нижегородского НОЦ Игорь Федюшкин и директор ИЦРИ Уппсальского университета Клас Левинссон высказали намерения организовывать совместные конференции, семинары и научные встречи, обмениваться студентами, научными, педагогическими и административными работниками и организовывать совместные научные публикации.

"Соглашение о сотрудничестве с Институтом российских и евразийских исследований Уппсальского университета – это первое соглашение для АНО "Нижегородский НОЦ" с зарубежной научно-образовательной организацией. Для нас это знаменательное событие. В соглашении прописано несколько направлений деятельности. Мы планируем проводить совместные научно-образовательные мероприятия, конференции, выставки и семинары, а также помогать другим участникам НОЦ находить зарубежных партнеров. Надеюсь, что наше сотрудничество принесет полезные плоды", - сказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

Напомним, решением президента России Владимира Путина 2021 год признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что это решение особо важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в числе первых в России создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Всего в вузах Нижегородской области обучается около 90 тысяч человек. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Институт российских и евразийских исследований (ИЦРИ) был основан 1 января 2010 года. Его деятельность направлена на исследования в сфере "политически важных географических регионов". В ИЦРИ есть постоянный штат собственных исследователей, однако еще большее число исследователей, как из других отделений, так и из иных учреждений высшего образования, как в Швеции, так и за рубежом, устанавливает связь и сотрудничает с центром.