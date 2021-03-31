"Нижний Новгород может получить дешевый кредит для развития метро", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал озвученную президентом РФ Владимиром Путиным информацию о возможности привлечь инфраструктурный бюджетный кредит на развитие подземного транспорта.

"Традиционно с большим вниманием посмотрел президентское послание. Приятной новостью стали слова о развитии нижегородского метро. По словам Владимира Владимировича, город сможет получить дешевый инфраструктурный кредит на развитие подземного транспорта. Знаю, что губернатор Глеб Сергеевич Никитин много сил приложил для того, чтобы пролоббировать развитие подземки в Нижнем Новгороде, и очень благодарен ему за это", – сказал Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что собственных средств муниципалитета никогда не хватило бы для реализации проекта таких масштабов.

"Напомню, станция "Стрелка" обошлась примерно в 11 миллиардов рублей. Для сравнения, весь бюджет Нижнего Новгорода на год – 38 миллиардов рублей, и свободных средств там нет ни копейки. Теперь, в юбилейный для города год, у нижегородской подземки появился шанс для продолжения развития. Важно, что метро будет развиваться не само по себе, а в системе: вместе со всеми видами общественного транспорта. В городе разработана соответствующая комплексная программа, и с федеральной поддержкой реализовать ее получится быстрее", - объяснил глава Нижнего Новгорода.

"Метро - это экологично, быстро и комфортно. В первоочередных планах – продление Сормовской линии и линии метро от станции "Горьковская" в верхней части. Конечно, хотелось бы строить, по меньшей мере, одну станцию в год", – поделился Юрий Шалабаев.

Напомним, что правительство РФ разрабатывает новый механизм помощи регионам – бюджетный инфраструктурный кредит. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию.

Он сказал, что на кредитные средства от федерации Нижний Новгород получит возможность работать над развитием метро и приступить к обновлению центра города.

Предполагается, что процентная ставка по инфраструктурному кредиту не превысит 3% годовых, а срок погашения заемных средств составит 15 лет. До конца 2023 года правительство РФ планирует выделить на эти цели 500 млрд рублей.