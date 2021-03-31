"Нижегородская область – промрегион и вопросы экологии для нас очень важны", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородская область – промышленный регион и вопросы экологии для нас очень важны", - заявил губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин, комментируя послание президента страны Федеральному собранию.

По его словам, задача по снижению объема выбросов парниковых газов, озвученная президентом России очень важная и комплексная. Для ее достижения необходимы консолидированные усилия властей, бизнеса и граждан.

"Нижегородская область – промышленный регион, поэтому вопросы экологии для нас очень важны. Снизить за 30 лет эмиссию парниковых газов до показателей ниже европейских – действительно сложная задача, однако ее исполнение имеет стратегически важное общемировое значение. Помимо того, что климат – вопрос экологический, это еще и новый принцип экономической политики, на который надо успеть перестроиться с учетом современных тенденций и технологий", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что он как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" докладывал президенту о необходимости предусмотреть создание федерального реестра выбросов и поглощения парниковых газов, расширить перечень городов в проекте "Чистый воздух", а также выступал с инициативой господдержки предприятий, реализующих "зеленые" проекты.

Глеб Никитин особо подчеркнул, что во многом успех реализации планов по снижению выбросов связан с тем, насколько в этой работе будут заинтересованы промышленные предприятия.

"Как сказал президент России, ответить на вызовы изменения климата и адаптировать к ним необходимо многие сферы. Одним из ярчайших примеров ответственного отношения и правильного подхода к данному вопросу считаю строительство в Нижегородской области первого в Европе электрометаллургического комплекса "Эколант", где производство стали будет вестись с использованием самых современных технологий. То, что бизнес осознает значимость перехода на экологичные технологии, безусловно, внесет весомый вклад в исполнение поставленной перед страной задачи", - отметил он.

Напомним, Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года поставил задачу за предстоящие 30 лет снизить в России накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов до уровня ниже, чем в Евросоюзе.