инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2021 08:25  [53] "Нижегородская область – промрегион и вопросы экологии для нас очень важны", - Глеб Никитин
21 апреля 2021 20:27  [288] Нижний сегодня: главные события дня
21 апреля 2021 19:57  [174] Нижегородцы могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья"
21 апреля 2021 19:45  [174] "Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области
21 апреля 2021 19:21  [328] Нижегородская область вошла в гастрономический путеводитель по России
21 апреля 2021 19:13  [307] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Рожковского
21 апреля 2021 19:03  [166] Нижегородская область подготовила более 40 туров по туристическому кешбэку
21 апреля 2021 18:39  [300] Автомобиль с ветеринарами для бездомных животных начинает дежурить в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 18:21  [257] Сеть пунктов приема на утилизацию бытовой техники хотят открыть в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 17:50  [237] "Теплоэнерго" заменит участок теплосети на пересечении улиц Белинского и Ванеева в Нижнем Новгороде
Общество

"Нижегородская область – промрегион и вопросы экологии для нас очень важны", - Глеб Никитин

22 апреля 2021 08:25  [53] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижегородская область – промышленный регион и вопросы экологии для нас очень важны", - заявил губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин, комментируя послание президента страны Федеральному собранию.

По его словам, задача по снижению объема выбросов парниковых газов, озвученная президентом России очень важная и комплексная. Для ее достижения необходимы консолидированные усилия властей, бизнеса и граждан.

"Нижегородская область – промышленный регион, поэтому вопросы экологии для нас очень важны. Снизить за 30 лет эмиссию парниковых газов до показателей ниже европейских – действительно сложная задача, однако ее исполнение имеет стратегически важное общемировое значение. Помимо того, что климат – вопрос экологический, это еще и новый принцип экономической политики, на который надо успеть перестроиться с учетом современных тенденций и технологий", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что он как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" докладывал президенту о необходимости предусмотреть создание федерального реестра выбросов и поглощения парниковых газов, расширить перечень городов в проекте "Чистый воздух", а также выступал с инициативой господдержки предприятий, реализующих "зеленые" проекты.

Глеб Никитин особо подчеркнул, что во многом успех реализации планов по снижению выбросов связан с тем, насколько в этой работе будут заинтересованы промышленные предприятия.

"Как сказал президент России, ответить на вызовы изменения климата и адаптировать к ним необходимо многие сферы. Одним из ярчайших примеров ответственного отношения и правильного подхода к данному вопросу считаю строительство в Нижегородской области первого в Европе электрометаллургического комплекса "Эколант", где производство стали будет вестись с использованием самых современных технологий. То, что бизнес осознает значимость перехода на экологичные технологии, безусловно, внесет весомый вклад в исполнение поставленной перед страной задачи", - отметил он.

Напомним, Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года поставил задачу за предстоящие 30 лет снизить в России накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов до уровня ниже, чем в Евросоюзе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph