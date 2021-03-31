Синдикат из трех банков профинансирует строительство экологичного сталелитейного комплекса в Выксе Бизнес

Фото: С сайта Эколанта

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ВЭБ.РФ, Сбер и Банк "Открытие" профинансируют проект по созданию первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной металлургической компании (АО "ОМК").

Инициатором проекта выступает ООО "Эколант", владельцем которого является председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

На территории Выксы будет построен электрометаллургический комплекс с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов.



Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка "Открытие". Проект будет реализован с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования".

Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. Два других финансовых партнера предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал "Эколант" важным проектом с точки зрения исполнения социальных обязательств перед жителями. Деятельность такого производства в Нижегородской области обеспечит серьезный экономический эффект и позволит направить дополнительные средства на строительство дорог, ремонт больниц и школ, благоустройство территорий. Кроме того, в строительстве комплекса примет участие более 2 000 человек, а по итогам создания производства на предприятии появится около 700 рабочих мест.

"Строительство электрометаллургического комплекса "Эколант" является прорывом для всей страны. Не надо бояться называть проект мировым, потому что такого рода металлургические заводы – это будущее, производство, которое станет одним из самых современных в Европе и в мире. Реализация столь масштабного проекта как "Эколант", безусловно, имеет огромное значение для Нижегородской области. Если говорить про экономический эффект – это плюс 5 процентов ВВП региона. Кроме того, электрометаллургический комплекс является первым в Европе, построенным по экологичным технологиям. "Эколант" соответствует всем международным экологическим требованиям и задаче по уменьшению углеродного следа", - отметил Глеб Никитин.

"Эколант" – металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку "руда-сталь" в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки.

Запуск производства ожидается в 2025 году.

Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии, которая расположена на Выксунском металлургическом заводе, входящем в состав ОМК.