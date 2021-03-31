Около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

По их информации, по предварительным данным в несогласованной акции в центре города 21 апреля приняли участие не более 500 человек.

Ранее нижегородское управление МВД напоминало об административной ответственности при проведении публичных несогласованных мероприятий.

Напомним, что Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. В настоящее время Алексей Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.