инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
22 апреля 2021 09:10  [152] Около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 19:33  [201] "Важная тема в послании президента - повышение финансовой устойчивости регионов", - Александр Щелоков
21 апреля 2021 18:49  [177] "Послание президента показало, что мы движемся в нужном направлении", – Иван Носков
21 апреля 2021 18:45  [199] "Политика региона по работе с бизнесом соответствует задачам, озвученным президентом", - Глеб Никитин
21 апреля 2021 18:00  [173] "Дополнительная господдержка поможет молодым семьям и одиноким матерям", - Ольга Щетинина
21 апреля 2021 17:26  [148] "Послание Президента – всегда руководство к действию, - Наталья Назарова
21 апреля 2021 16:49  [263] "Озвученные президентом меры помогут области быстрее решать экономические задачи", - Евгений Люлин
21 апреля 2021 16:11  [364] "Нижегородская область готова к исполнению поручений президента Владимира Путина", - Глеб Никитин
21 апреля 2021 10:22  [189] Действующий депутат Заксобрания Антон Гребень примет участие в предварительном голосовании
20 апреля 2021 19:02  [462] "Свобода слова и СМИ – это гарантии, предусмотренные Конституцией", - Игорь Комаров
Политика

Около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде

22 апреля 2021 09:10  [152] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

По их информации, по предварительным данным в несогласованной акции в центре города 21 апреля приняли участие не более 500 человек.

Ранее нижегородское управление МВД напоминало об административной ответственности при проведении публичных несогласованных мероприятий.

Напомним, что Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. В настоящее время Алексей Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Митинги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph