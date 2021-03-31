Пятерых детей и 28 рыбаков сняли с льдин в Нижегородской области на прошлой неделе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятерых детей и 28 рыбаков сняли с льдин в Нижегородской области с 15 по 18 апреля. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе пресс-конференции 22 апреля 2021 года.

Он рассказал, что люди были спасены на Волге в районе Городца и на Горьковском водохранилище около р.п. Сокольское.

В частности, 15 апреля на льдине решили прокатиться пятеро школьников. Сотрудники МЧС отметили, что если бы их унесло чуть дальше в зону активного движения реки, льдина бы быстро растаяла, а дети оказались в воде.

Также в данный период на лед активно выходили любители рыбалки. Валерий Синьков рассказал, что большинство из них приехали для рыбной ловли из других регионов России.

К счастью, никто не пострадал.