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Общество

Пятерых детей и 28 рыбаков сняли с льдин в Нижегородской области на прошлой неделе

22 апреля 2021 18:45  [75] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятерых детей и 28 рыбаков сняли с льдин в Нижегородской области с 15 по 18 апреля. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе пресс-конференции 22 апреля 2021 года. 

Он рассказал, что люди были спасены на Волге в районе Городца и на Горьковском водохранилище около р.п. Сокольское.

В частности, 15 апреля на льдине решили прокатиться пятеро школьников. Сотрудники МЧС отметили, что если бы их унесло чуть дальше в зону активного движения реки, льдина бы быстро растаяла, а дети оказались в воде.

Также в данный период на лед активно выходили любители рыбалки. Валерий Синьков рассказал, что большинство из них приехали для рыбной ловли из других регионов России.

К счастью, никто не пострадал.

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Теги:
Городецкий район Река Рыболовство
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