Крупнейший в России Сталин-центр хотят создать в Нижегородской области Общество

Проект здания музея Фото: С сайта НРО КПРФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Крупнейший в России Сталин-центр хотят создать в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба НРО КПРФ, являющееся инициатором проекта.

В пресс-службе пояснили, что Сталин-центр будет построен на Бору и станет единственным на территории Нижегородской области и крупнейшим в России музеем, который посвящен Иосифу Сталину. Строительство здания начнется 8 мая.

В музее создадут залы, где будут размещены экспозиции, рассказывающие о разных периодах жизни руководителя СССР.

Первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров считает, что аналогичные музеи необходимо открыть во всех субъектах России.

В пресс-службе создание музея назвали продолжением комплексного развития участка территории на Бору, где в 2020 году состоялось открытие первого в Нижегородской области памятника Сталину.

Напомним, что четырехметровый памятник Сталину на Бору возвел собственник земельного участка, на котором расположен объект. При этом собственник не получал разрешения на установку памятника, хотя это необходимо в соответствие с существующими правилами.

В администрации Бора тогда говорили, что по факту возведения памятника Сталину компетентные органы проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка.