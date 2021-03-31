инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2021 11:40  [91] МЧС рассчитывает открыть пляж на Гребном канале в Нижнем Новгороде в этом году
23 апреля 2021 11:38  [77] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 23 апреля COVID-19
23 апреля 2021 11:10  [92] Эксперты "Росгосстраха" оценили ущерб от пожара в нижегородском селе Ивановское в 4 млн рублей
23 апреля 2021 10:57  [188] Нижегородское ГУ МЧС рассказало о требованиях к разведению огня и приготовлению шашлыка
23 апреля 2021 10:22  [210] Более 300 фасадов и 100 крыш отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию
23 апреля 2021 09:27  [177] Число обращений с укусами клещей в Нижегородской области за месяц выросло до 54
22 апреля 2021 21:21  [530] Нижний сегодня: главные события дня
22 апреля 2021 21:20  [695] Крупнейший в России Сталин-центр хотят создать в Нижегородской области
22 апреля 2021 18:59  [212] Подрядчик рассказал о ходе благоустройства Нижегородской ярмарки
22 апреля 2021 18:45  [206] Пятерых детей и 28 рыбаков сняли с льдин в Нижегородской области на прошлой неделе
Общество

Эксперты "Росгосстраха" оценили ущерб от пожара в нижегородском селе Ивановское в 4 млн рублей

23 апреля 2021 11:10  [92] Общество

Эксперты "Росгосстраха" предварительно оценили ущерб от пожара в селе Ивановское Богородского района Нижегородской области в 4 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил собеседник агентства, сотрудники Нижегородского филиала "Росгосстраха" готовы к приему заявлений от своих клиентов, дома которых в селе Ивановское района частично или полностью сгорели в результате пожара. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 4 млн рублей. Однако, как заметила директор Нижегородского филиала "Росгосстраха" Вера Ранчинская, сумма может увеличиться, поскольку на данный момент еще не все погорельцы обратились в компанию.

Напомним, что пожар в селе Ивановское произошел 20 апреля. Огонь уничтожил 12 дачных домов. Также горела сухая трава на площади почти 600 квадратных метров. К 14.00 огонь удалось локализовать. По предварительным данным, пожар в селе возник из-за пала травы, виновные в происшествии пока не найдены.

По словам Веры Ранчинской, как только стало известно о пожаре, агенты "Росгосстраха" оперативно связались со своими клиентами, чтобы проконсультировать их по дальнейшим действиям и порядку сбора документов. В село Ивановское также выехали сотрудники "Росгосстраха", чтобы на месте оценить размеры ущерба. Оказалось, что какие-то дома сгорели полностью. Часть зданий пожарным удалось отстоять, тем не менее, они в той или иной степени тоже были повреждены огнем.

"Мы стараемся максимально оперативно выплатить своим клиентам страховое возмещение, чтобы они могли начать ремонтные работы", — отметила Вера Ранчинская, отметив, что дачный сезон только начался, и полученные по страховке деньги наверняка окажутся кстати при новом строительстве.

Вера Ранчинская напомнила, что с начала года в Нижегородской области "Росгосстрах" выплатил по договорам страхования имущественных рисков граждан более 46,5 млн рублей. В целом же по компании выплаты в этом сегменте в первом квартале составили более 502 млн рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Причем более 80% от этой суммы направлено на выплаты погорельцам.

Директор Нижегородского филиала напомнила, что заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты компании также могут, позвонив в Единый контакт-центр "Росгосстраха" (ЕКЦ) по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте страховщика www.RGS.ru.

СПРАВКА:
В Нижегородской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 53 страховых отдела, а также 5 пунктов урегулирования убытков – в Павлово, Арзамасе, Выксе, Городце и Урене.


ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.
6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поджег травы Пожар Страхование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph