Эксперты "Росгосстраха" оценили ущерб от пожара в нижегородском селе Ивановское в 4 млн рублей Общество

Эксперты "Росгосстраха" предварительно оценили ущерб от пожара в селе Ивановское Богородского района Нижегородской области в 4 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил собеседник агентства, сотрудники Нижегородского филиала "Росгосстраха" готовы к приему заявлений от своих клиентов, дома которых в селе Ивановское района частично или полностью сгорели в результате пожара. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 4 млн рублей. Однако, как заметила директор Нижегородского филиала "Росгосстраха" Вера Ранчинская, сумма может увеличиться, поскольку на данный момент еще не все погорельцы обратились в компанию.

Напомним, что пожар в селе Ивановское произошел 20 апреля. Огонь уничтожил 12 дачных домов. Также горела сухая трава на площади почти 600 квадратных метров. К 14.00 огонь удалось локализовать. По предварительным данным, пожар в селе возник из-за пала травы, виновные в происшествии пока не найдены.

По словам Веры Ранчинской, как только стало известно о пожаре, агенты "Росгосстраха" оперативно связались со своими клиентами, чтобы проконсультировать их по дальнейшим действиям и порядку сбора документов. В село Ивановское также выехали сотрудники "Росгосстраха", чтобы на месте оценить размеры ущерба. Оказалось, что какие-то дома сгорели полностью. Часть зданий пожарным удалось отстоять, тем не менее, они в той или иной степени тоже были повреждены огнем.

"Мы стараемся максимально оперативно выплатить своим клиентам страховое возмещение, чтобы они могли начать ремонтные работы", — отметила Вера Ранчинская, отметив, что дачный сезон только начался, и полученные по страховке деньги наверняка окажутся кстати при новом строительстве.

Вера Ранчинская напомнила, что с начала года в Нижегородской области "Росгосстрах" выплатил по договорам страхования имущественных рисков граждан более 46,5 млн рублей. В целом же по компании выплаты в этом сегменте в первом квартале составили более 502 млн рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Причем более 80% от этой суммы направлено на выплаты погорельцам.

Директор Нижегородского филиала напомнила, что заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты компании также могут, позвонив в Единый контакт-центр "Росгосстраха" (ЕКЦ) по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте страховщика www.RGS.ru.



СПРАВКА:

В Нижегородской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 53 страховых отдела, а также 5 пунктов урегулирования убытков – в Павлово, Арзамасе, Выксе, Городце и Урене.



ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания.