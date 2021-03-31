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Двенадцать дачных домов сгорели в п. Ивановское Богородского района.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в поселке Ивановское Богородского района поступило в ведомство в 12:50.
Изначально сообщалось о возгорании 8 дачных домов. Прибывшие на место сотрудники регионального МЧС установили, что происходит горение 12 дачных домов на площади 360 кв.м и сухой травянистой растительности на площади 600 кв.м.
В 13:48 силами спасателей удалось локализовать пожар, а в 14:50 была объявлена полная ликвидация открытого горения.
По предварительной информации пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 19 апреля.
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