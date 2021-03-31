Двенадцать дачных домов сгорели в п. Ивановское Богородского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двенадцать дачных домов сгорели в п. Ивановское Богородского района.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в поселке Ивановское Богородского района поступило в ведомство в 12:50.

Изначально сообщалось о возгорании 8 дачных домов. Прибывшие на место сотрудники регионального МЧС установили, что происходит горение 12 дачных домов на площади 360 кв.м и сухой травянистой растительности на площади 600 кв.м.

В 13:48 силами спасателей удалось локализовать пожар, а в 14:50 была объявлена полная ликвидация открытого горения.



По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введен на территории Нижегородской области с 19 апреля.