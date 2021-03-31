Владимир Путин объявит выходные с 1 по 10 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владимир Путин объявит выходные с 1 по 10 мая. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой 23 апреля.

С предложением сделать майские выходные непрерывными к главе государства обратилась Анна Попова. Она отметила, что многие россияне в праздники поедут за город. Большинство из них в общественном транспорте, нередко переполненном.

"Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски", - сказала она.

Владимир Путин отметил важность прислушиваться к мнению вирусологов.

"Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - сказал он.

Напомним, россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.