Фото:
Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода на Кипр. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно информации, Росавиация разрешила совершать международные вылеты между столицей ПФО и Кипром.
Так, авиаперевозчики "Россия", "Аэрофлот" получили разрешение летать в Пафос и обратно 7 раз в неделю.
Авиакомпания "Сибирь" сможет летать в Ларнаку три раза в неделю, а авиакомпания "Red Wings" - четыре раза в неделю. "Azur Air" сможет перевозить туристов в Ларнаку два раза в неделю. А "Аэрофлот" сможет совершать полеты в этот город 7 раз в неделю.
Между тем, это не означает, что скоро компании начнут выполнять эти рейсы.
"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - говорится в сообщении Росавиации.
Напомним, что Кипр разрешил въезд для граждан РФ без карантина.
Гражданам России для въезда на Кипр необходимо будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй – по прибытии в страну. При этом проходить карантин в стране не потребуется.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+