Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода на Кипр Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода на Кипр. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно информации, Росавиация разрешила совершать международные вылеты между столицей ПФО и Кипром.

Так, авиаперевозчики "Россия", "Аэрофлот" получили разрешение летать в Пафос и обратно 7 раз в неделю.

Авиакомпания "Сибирь" сможет летать в Ларнаку три раза в неделю, а авиакомпания "Red Wings" - четыре раза в неделю. "Azur Air" сможет перевозить туристов в Ларнаку два раза в неделю. А "Аэрофлот" сможет совершать полеты в этот город 7 раз в неделю.

Между тем, это не означает, что скоро компании начнут выполнять эти рейсы.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, что Кипр разрешил въезд для граждан РФ без карантина.

Гражданам России для въезда на Кипр необходимо будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй – по прибытии в страну. При этом проходить карантин в стране не потребуется.