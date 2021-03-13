Кипр разрешил въезд для граждан РФ без карантина. Об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос. Текст его обращения размещен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По его словам, начиная с 1 апреля, Россия будет перемещена из "серой" категории стран в категорию не ниже "красной".
Гражданам России для въезда на Кипр необходимо будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй – по прибытии в страну. При этом проходить карантин в стране не потребуется.
В настоящее время перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы в Ларнаку осуществляются только из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" четыре раза в неделю и авиакомпанией "Победа" один раз в неделю.
Между тем, Росавиация уже выдала авиакомпании "Уральские авиалинии" допуск на рейсы в Ларнаку и на Пафос из Нижнего Новгорода. Другой авиапервозчик "Nordwind" получил допуск на рейсы в Ларнаку из Нижнего Новгорода.
Напомним, что Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов.
Ранее сообщалось, что в апреле открывается прямой авиарейс "Нижний Новгород - Стамбул".
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