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Общество

Кипр разрешил въезд для граждан РФ без карантина

19 марта 2021 11:23  [57] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Кипр разрешил въезд для граждан РФ без карантина. Об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос. Текст его обращения размещен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его словам, начиная с 1 апреля, Россия будет перемещена из "серой" категории стран в категорию не ниже "красной".

Гражданам России для въезда на Кипр необходимо будет зарегистрироваться на Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй – по прибытии в страну. При этом проходить карантин в стране не потребуется.

В настоящее время перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы в Ларнаку осуществляются только из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" четыре раза в неделю и авиакомпанией "Победа" один раз в неделю.

Между тем, Росавиация уже выдала авиакомпании "Уральские авиалинии" допуск на рейсы в Ларнаку и на Пафос из Нижнего Новгорода. Другой авиапервозчик "Nordwind" получил допуск на рейсы в Ларнаку из Нижнего Новгорода.

Напомним, что Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов.

Ранее сообщалось, что в апреле открывается прямой авиарейс "Нижний Новгород - Стамбул".

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Теги:
Туризм
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