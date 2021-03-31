ЦБ повысил ключевую ставку до 5% годовых Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Центральный банк России 23 апреля повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Это второе повышение ключевой ставки с 2018 года. Последний раз Центробанк повышал ставку 22 марта этого года, на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

В релизе регулятора отмечается, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%.