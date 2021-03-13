Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2018 года Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Центральный банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации, Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,50% годовых.



В сообщении Центробанка сказано, что темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше его прогноза. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% после 5,2% в январе и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

По мнению регулятора, во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса.

Напомним, что на заседании 12 февраля Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Изначально причиной такого уровня ставки стала пандемия коронавируса, которая начала представлять угрозу для российской экономики.

Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозирует восстановление экономики России к весне 2021 года.

Эксперты Центробанка считают, что весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью.