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Общество

Глеб Никитин обсудил с Патриархом Кириллом развитие кластера "Арзамас – Дивеево – Саров"

23 апреля 2021 16:07  [80] Общество

Фото: фотослужба Патриархии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров". Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Обсуждение состоялось 22 апреля 2021 года в Москве на встрече Патриарха с Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

При поддержке Правительства Российской Федерации создаются объекты туристической, обеспечивающей и дорожной инфраструктуры, активно ведутся работы по восстановлению Саровской и Дивеевской обителей, Спасо-Преображенского мужского монастыря в Арзамасе и других епархиальных объектов.

"В частности, в этом году за счет субсидий министерства культуры РФ начинается строительство Центров культурного развития, открывающих для населения Арзамаса, Сарова и Дивеева возможность посещения музеев, кружков, выставочных, спортивных залов и иных объектов для полноценного досуга. Также за счет средств министерства культуры выполняется реставрация объектов культурного наследия в Арзамасе: Воскресенского собора, Спасо-Преображенского собора, Дома Белянинова. Кроме того, началось строительство новых объектов на территории Дивеева", - пояснил Глеб Никитин.

Митрополит Георгий рассказал, что с 2005 года Нижегородская епархия проводит конкурс "Серафимовский учитель", целью которого является выявление и внедрение наиболее эффективных практик и методик в области духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания детей и молодежи на основе православных ценностей. По итогам каждого конкурса издается сборник, в который включаются лучшие авторские методики и разработки педагогов. В 2021 году на конкурс поступило рекордное количество заявок из большинства российских регионов, а также из Белоруссии, Германии и Литвы.

Также глава Нижегородской митрополии сообщил о проведении Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского ряда других конкурсов в рамках развития программы "С именем преподобного Серафима Саровского" и при поддержке АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера". Это реализуемые с 2020 года конкурсы "Волонтер преподобного Серафима Саровского", "Серафимовский врач", "Серафимовская сестра милосердия" и грантовый конкурс "Серафимовская школа служения", который проводится при поддержке ГК "Росатом".

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