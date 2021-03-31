Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин приняли участие в закладке капсулы на месте строящегося духовно-просветительского центра в Дивееве Политика

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин приняли участие в закладке капсулы на месте строящегося духовно-просветительского центра в Дивееве Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин приняли участие в закладке капсулы на месте строящегося духовно-просветительского центра в Дивееве, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетили строящийся Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский духовно-просветительский центр имени преподобного Серафима Саровского.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Дивеево является известным православным центром не только в России, но и в мире. Он подчеркнул, что стоит задача по развитию туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Духовно-просветительский центр станет еще одной точкой притяжения путешественников, добавил зампредседателя правительства РФ.

Глеб Никитин рассказал, что создание подобного центра является продолжением многовековых традиций. По словам главы региона, Дивеево, где находится знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, должно стать развитым культурным центром Нижегородской области.

Строительство духовно-просветительского центра ведется по заказу АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

В здании центра разместят студию золотошвейного мастерства и лекторий по истории православной культуры. Кроме того, здесь появятся студии иконописи, живописи и основ колокольного искусства, хорового пения и моделирования православной архитектуры. Предусмотрены комнаты для временного размещения 94 паломников.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".