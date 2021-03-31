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Экономика

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие цифровой экономики на совещании в Сарове

24 апреля 2021 14:02  [2] Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие цифровой экономики на совещании в Сарове, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Зампредседателя правительства РФ отметил, что Саров является одним из главных мест развития многих компетенций в стране, в том числе и цифровых. Атомная отрасль, как якорный заказчик, обеспечивает рост не только энергетического сектора, но и отечественной микроэлектроники, и "цифры", подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Он похвалил Нижегородскую область и ГК «Росатом» за активное участие в социально-экономических и стратегических инициативах. Зампред правительства РФ призвал к совместному продолжению работы по выполнению задач, поставленных президентом страны по обеспечению технологического суверенитета и лидерства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин  рассказал об активном внедрении в регионе цифровых технологий, в частности в системе "Умный город". Цифровые решения, указал губернатор, позволяют серьезно повысить качество управления городским хозяйством. Глава региона также отметил, что по поручению президента России Владимира Путина данный опыт будут тиражировать в других регионах страны.

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