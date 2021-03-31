Очень сильный ветер надвигается на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с настоящего момента до дневных часов 26 апреля.

Как сообщает ведомство 25 апреля со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Это продлится до середины завтрашнего дня.

МЧС предупреждает, что именно такое неблагоприятное погодное явление и может вызвать чрезвычайные ситуации.

ЧС будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.