МЧС опубликовало фото провала грунта и поврежденных домов в селе под Кстово

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Региональное ГУ МЧС 25 апреля поделилось фотографиями с места провала грунта в селе Караулово Кстовского района.
Напомним, что провал произошел вчера вечером. В результате происшествия повреждены два дома, в одном из которых проживали два человека. Сейчас они находятся у соседей.
Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.
Фото предоставлено ГУ МЧС РФ по Нижегородской области:
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