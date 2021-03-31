МЧС опубликовало фото провала грунта и поврежденных домов в селе под Кстово Происшествия

Фото: ВКонтакте, автор @andrei_bogov900

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС 25 апреля поделилось фотографиями с места провала грунта в селе Караулово Кстовского района.

Напомним, что провал произошел вчера вечером. В результате происшествия повреждены два дома, в одном из которых проживали два человека. Сейчас они находятся у соседей.

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

Фото предоставлено ГУ МЧС РФ по Нижегородской области: