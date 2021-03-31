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Десять пляжей подготовят к лету в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в постановлении администрации города, подписанном замглавы города Дмитрием Сивохиным.
Согласно тексту документа, акты о готовности пляжей должны быть готовы к 22 мая.
Так, в Автозаводском районе пляж будет расположен на озере парка культуры и отдыха второй очереди на пр. Молодежный. В Канавинском районе подготовят три пляжа: на Мещерском озере, озере Сортировочном и озере Больничном.
В Приокском и Советском районах пляжи обустроят на территории Щелоковского хутора. А в Сормовском районе для отдыха нижегородцев подготовят четыре пляжа на: озере Светлоярское (на ул. Гаугеля), озере Светлоярское (на ул. Мокроусова), озере Лунское и озере Пестичное.
Этим же постановлением определены еще четыре территории в Нижнем Новгороде для массового отдыха и занятий спортом.
В Автозаводском и Ленинском районах зоны отдыха расположатся у реки Ока (ул. Фучика и затон им. 25 лет Октября). В Нижегородском района - набережная Гребного канала, а в Советском районе зона для спорта и отдыха определена на территории Щелоковского хутора (озеро № 2).
Планируется, что пляжи будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00 с 1 июня по 31 августа.
Напомним, что МЧС рассчитывает открыть пляж на Гребном канале в Нижнем Новгороде в этом году.
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