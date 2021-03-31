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Общество

МЧС рассчитывает открыть пляж на Гребном канале в Нижнем Новгороде в этом году

23 апреля 2021 11:40  [103] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МЧС рассчитывает открыть пляж на Гребном канале в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе пресс-конференции 22 апреля 2021 года. 

Он пояснил, что вопрос подготовки пляжей будет рассмотрен на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в конце апреля. 

"Мы постараемся открыть все пляжи, где люди сегодня смогут действительно находится в безопасности. В том числе, будет восстановлен пляж на Гребном канале, который был там всегда. Это станет хорошим подарком для всех жителей", - сказал Валерий Синьков.

Начальник регионального ГУ МЧС пояснил, что сейчас инфраструктура Гребного канала, обеспечивающая безопасность нижегородцев на воде, приводится в порядок.

Напомним, набережную Гребного канала начали благоустраивать в Нижнем Новгороде в начале апреля. Ее предлагается сделать спортивно-оздоровительной и рекреационной зоной. Подрядчиком выступает московская компания "ГорСтрой". Работы завершатся в июле этого года.

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Теги:
Гребной канал МЧС Плавание
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