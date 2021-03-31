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Пункты вакцинации от коронавируса в Нижегородской области продолжат работу в майские праздники. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте Instagram.
Он заявил, что на протяжении майских праздников плановая госпитализация в стационары региона и вакцинация от COVID-19 будет продолжаться.
По словам министра здравоохранения, по состоянию на 26 апреля в регионе прививку от коронавируса сделали уже 257 тысяч человек.
Напомним, что Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить праздники для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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