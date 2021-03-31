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Общество

"Опыт Челябинской области по мониторингу качества воздуха можно распространять и в других регионах России", - Глеб Никитин

26 апреля 2021 13:57  [82] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Опыт Челябинской области по мониторингу качества воздуха можно распространять и в других регионах России", - заявил губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин во время рабочей поездки в Челябинскую область.

Согласно информации, делегация региона во главе с Глебом Никитиным также ознакомилась с работой стационарных и передвижных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха и в режиме онлайн смогла оценить экологическую ситуацию в областном центре.

"Хороший опыт, который можно и нужно использовать в других регионах России, в том числе в Нижегородской области. В Челябинске уже действует региональный Центр экологического мониторинга, где в круглосуточном режиме осуществляется сбор и обработка данных с сетей наблюдения за атмосферным воздухом. Система позволяет оперативно определить источник загрязнения и своевременно передать информацию надзорным органам для принятия мер", - отметил Глеб Никитин.

Также в рамках рабочей поездки в Челябинскую область Глеб Никитин проведет заседание комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы". Запланирована подписание соглашения по обмену лучшими региональными практиками.

Напомним также, что в рамках поездки в регион Глеб Никитин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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Теги:
Глеб Никитин Экология
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