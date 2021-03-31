Более 30 случаев фальсификата молочной продукции выявлено в Нижегородской области с начала года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 30 случаев фальсификата молочной продукции выявлено в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщила заведующая химико-токсикологического отдела ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" Ирина Петрова на пресс-конференции 26 апреля.

По ее словам, за аналогичный период 2020 года (за четыре месяца 2020 года) было выявлено несколько меньше таких случаев - 32 случая фальсификата.

Ирина Петрова заметила, чтобы избежать покупки фасильфицированной продукции, лучше приобретать ее в крупных торговых сетях, где есть строгий входящий контроль качества продукции.

Всего же по данным управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл, фальсификат выявляется в 13% отобранных проб.

В заключение заведующая химико-токсикологическим отделом заметила, что обеспеченность молоком Нижегородской области составляет 80%, в основном молочная продукция привозится в регион из Мордовии, Чувашии, Кировской и Ивановской областей.

Ранее сообщалось, что молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде.