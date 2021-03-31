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Общество

Молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде

05 апреля 2021 12:17  [1] Общество
Молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде

Молоко с примесью антибиотиков выявлено в Нижнем Новгороде

Фото: Россельхознадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании молока, выявил в одном из образцов этой продукции примесь антибиотиков. Об этом сообщает ведомство.

Заказчиком исследования выступило государство. Специалисты центра проверяли такой продукт, как "Молоко сырое коровье охлажденное", а антибиотиком, который был выявлен, оказался "Сульфаметазин".

Сульфаниламиды, относятся к лекарственным средствам, которые используют для профилактики заболеваний и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. При этом регламент запрещает сдавать молоко от принимавшей "Сульфаметазин" коровы в течение определенного времени, иначе молоко окажется с примесью антибиотика.

Потребление человеком таких продуктов угнетает микрофлору кишечника, увеличивает возможность проявления аллергических реакций, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

В центре не стали уточнять, кто именно является поставщиком пшеницы. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

Напомним, что в последнее время в Нижегородской области были обнаружены грецкие орехи со смертельно-опасным веществом, пельмени с инфекционными бактериями, копченое мясо, в составе которого выявлено вызывающее онкологию вещество - бенз(а)пирен, и колбаса с антибиотиками. Вся эта продукция не дошла до полок магазинов.

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Теги:
Безопасность Продовольствие Россельхознадзор
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