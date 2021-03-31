Стадион "Красная Этна" в Ленинском районе реконструируют к осени 2021 года Общество

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа построят на территории стадиона "Красная Этна" в Ленинском районе Нижнего Новгорода осенью 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что о реконструкции стадиона стало известно в феврале этого года. Сейчас в администрации рассказали, какие новые объекты появятся на территории стадиона.

В состав ФОКа открытого типа войдут хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры. Кроме того, реконструируют беговые дорожки.