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Общество

Работающие нижегородки, ждущие рождения ребенка, могут оставаться на "удаленке" до 31 мая

26 апреля 2021 19:29  [137] Общество

Фото: С сайта radio1.news

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал новые изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения предусматривают продление режима удаленной работы для жительниц Нижегородской области, ждущих рождения ребенка, до 31 апреля. Предыдущие изменения обязывали работодателей предоставлять беременным удаленную работу до 30 апреля.

"Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области постепенно стабилизируется, однако не стоит забывать, что вирус еще не побежден. Беременным женщинам стоит с особым вниманием относиться к своему здоровью. Поэтому мы продлеваем период, на который работодателям необходимо перевести их на дистанционную работу. Также сохраняются рекомендации для работодателей, по возможности, перевести сотрудников в возрасте 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что во время длинных выходных, которые ждут россиян в начале мая, следует быть крайне осторожными.

"Наступает тепло, хочется больше времени проводить на улице. Но если прогулки по лесу полезны для здоровья, то общение в больших компаниях может быть опасным. Настоятельно рекомендую нижегородцам избегать мест массового скопления людей", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Здоровье Коронавирус
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