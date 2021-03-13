Нижегородки, ждущие рождения ребенка, смогут оставаться на "удаленке" до 30 апреля Общество

Фото: С сайта radio1.news

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения предусматривают продление режима удаленной работы для жительниц Нижегородской области, ждущих рождения ребенка, до 30 апреля. Предыдущие изменения обязывали работодателей предоставлять беременным удаленную работу до 28 марта.

Напомним, что сегодня глава региона также продлил обязательные больничные работающим пенсионерам до 31 марта. После 31 марта работающие пенсионеры уже не станут получать пособия по нетрудоспособности, а удаленный режим работы для пенсионеров станет носить рекомендательный характер.

В Нижегородской области режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет, а также для людей, имеющих хронические заболевания и беременных, был введен 8 октября 2020 года. С тех пор для этой категории граждан, которые в то же время были трудоустроены, предоставлялась неоднократная возможность оформить больничный.