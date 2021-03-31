Глеб Никитин провел заседание комиссии Госсовета РФ по "Экологии и природным ресурсам" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 апреля 2021 года в Челябинске провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, главной темой заседания являются положения послания президента России Федеральному Собранию.

"Сегодня мы решили провести выездное заседание в Челябинске, и это неслучайно. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул вопрос климатических изменений, отметил необходимость создания системы мониторинга парниковых газов. И этот вопрос отлично вписывается в ту работу, которую мы делаем", - сказал Глеб Никитин.

В перечень поручений президента России по итогам сентябрьского заседания Госсовета вошло предложение комиссии о разработке нового федерального проекта по созданию комплексной системы мониторинга качества окружающей среды. Речь идет не только о воздухе, но и о других направлениях, например, о воде, об объектах накопленного экологического вреда, обо всем, что влияет на здоровье и благополучие людей.

"Разработанный новый федпроект, в который погружается раздел по парникам, – это крайне востребованная мера как со стороны большого бизнеса, так и со стороны госорганов. Международная климатическая повестка не оставляет нам времени на раскачку. Нужно максимально ускорить эту работу", - подчеркнул Глеб Никитин.

Сопредседателем заседания стал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Экологические проблемы - настоящий вызов для страны, поскольку они непосредственно влияют на качество жизни и здоровье людей. "Экология" стала одним из наиболее важных национальных проектов, который охватывает практически все направления экологической политики. По каждому из них поставлены конкретные задачи. В послании Федеральному Собранию президент нацелил нас на организацию жесткого контроля и мониторинга в сфере борьбы с вредными выбросами. К решению этой задачи необходимо подходить комплексно. Так, нужна интеграция систем мониторинга различного уровня: локального, регионального, федерального", - считает Владимир Якушев.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов и генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев представили новый федеральный проект и ответили на вопросы членов комиссии. По итогам обсуждения было принято решение одобрить в целом проект.

Также Глеб Никитин напомнил, что президент сказал о необходимости распространения закона о квотировании выбросов на все города с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

"Много раз это предложение звучало на наших заседаниях. На данный момент в соответствии с национальным проектом "Экология" в работе участвуют 12 городов страны. Два из них - в Челябинской области: это Челябинск и Магнитогорск. Регион проделал большую работу в этом направлении, готов делиться опытом", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе комиссии поделился опытом региона в модернизации и развитии системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Она позволяет автоматически получать данные замеров со всех стационарных и передвижных постов и с сигнальных датчиков сети наблюдений на границах санитарно-защитных зон предприятий. Данные обрабатываются, анализируются, затем составляются прогнозы ситуации. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей воздухоохранного законодательства и применять меры административного воздействия.

"Мы хотим усовершенствовать систему, чтобы она работала по такому же принципу, который используется на дорогах в случае с камерами фотофиксации нарушений ПДД. Наша цель - довести систему мониторинга до автоматического режима и, если потребуется, наказывать нарушителей. При этом нет цели вводить "драконовские методы", мы просто хотим, чтобы у нас был чистый воздух", - пояснил губернатор Челябинской области.