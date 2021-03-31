инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2021 21:51  [120] Нижний сегодня: главные события дня
26 апреля 2021 21:50  [57] Глеб Никитин провел заседание комиссии Госсовета РФ по "Экологии и природным ресурсам"
26 апреля 2021 20:08  [262] Нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, с 1 мая нужно сдавать два теста на COVID-19
26 апреля 2021 19:29  [172] Работающие нижегородки, ждущие рождения ребенка, могут оставаться на "удаленке" до 31 мая
26 апреля 2021 19:05  [147] Стадион "Красная Этна" в Ленинском районе реконструируют к осени 2021 года
26 апреля 2021 18:53  [178] Парковку около электрозаправки на Нижне-Волжской набережной запретят с 15 мая
26 апреля 2021 16:51  [293] Минтранс подтвердил планы по открытию движения на развязке в Олгине в августе 2021 года
26 апреля 2021 16:16  [153] Рабочие проводят работы по покраске ржавого ограждения на ул. Звездинке
26 апреля 2021 16:04  [139] Нижегородский водоканал закончил перекладку сетей под 10 объектами БКАД
26 апреля 2021 15:26  [172] Роспотребнадзор отмечает недостаточную активность по вакцинации среди нижегородцев
Общество

Глеб Никитин провел заседание комиссии Госсовета РФ по "Экологии и природным ресурсам"

26 апреля 2021 21:50  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 апреля 2021 года в Челябинске провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, главной темой заседания являются положения послания президента России Федеральному Собранию.

"Сегодня мы решили провести выездное заседание в Челябинске, и это неслучайно. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул вопрос климатических изменений, отметил необходимость создания системы мониторинга парниковых газов. И этот вопрос отлично вписывается в ту работу, которую мы делаем", - сказал Глеб Никитин.

В перечень поручений президента России по итогам сентябрьского заседания Госсовета вошло предложение комиссии о разработке нового федерального проекта по созданию комплексной системы мониторинга качества окружающей среды. Речь идет не только о воздухе, но и о других направлениях, например, о воде, об объектах накопленного экологического вреда, обо всем, что влияет на здоровье и благополучие людей.

"Разработанный новый федпроект, в который погружается раздел по парникам, – это крайне востребованная мера как со стороны большого бизнеса, так и со стороны госорганов. Международная климатическая повестка не оставляет нам времени на раскачку. Нужно максимально ускорить эту работу", - подчеркнул Глеб Никитин.

Сопредседателем заседания стал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Экологические проблемы - настоящий вызов для страны, поскольку они непосредственно влияют на качество жизни и здоровье людей. "Экология" стала одним из наиболее важных национальных проектов, который охватывает практически все направления экологической политики. По каждому из них поставлены конкретные задачи. В послании Федеральному Собранию президент нацелил нас на организацию жесткого контроля и мониторинга в сфере борьбы с вредными выбросами. К решению этой задачи необходимо подходить комплексно. Так, нужна интеграция систем мониторинга различного уровня: локального, регионального, федерального", - считает Владимир Якушев.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов и генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев представили новый федеральный проект и ответили на вопросы членов комиссии. По итогам обсуждения было принято решение одобрить в целом проект.

Также Глеб Никитин напомнил, что президент сказал о необходимости распространения закона о квотировании выбросов на все города с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

"Много раз это предложение звучало на наших заседаниях. На данный момент в соответствии с национальным проектом "Экология" в работе участвуют 12 городов страны. Два из них - в Челябинской области: это Челябинск и Магнитогорск. Регион проделал большую работу в этом направлении, готов делиться опытом", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе комиссии поделился опытом региона в модернизации и развитии системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Она позволяет автоматически получать данные замеров со всех стационарных и передвижных постов и с сигнальных датчиков сети наблюдений на границах санитарно-защитных зон предприятий. Данные обрабатываются, анализируются, затем составляются прогнозы ситуации. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей воздухоохранного законодательства и применять меры административного воздействия.

"Мы хотим усовершенствовать систему, чтобы она работала по такому же принципу, который используется на дорогах в случае с камерами фотофиксации нарушений ПДД. Наша цель - довести систему мониторинга до автоматического режима и, если потребуется, наказывать нарушителей. При этом нет цели вводить "драконовские методы", мы просто хотим, чтобы у нас был чистый воздух", - пояснил губернатор Челябинской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph