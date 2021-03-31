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Общество

Правительство РФ рекомендовало не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня

27 апреля 2021 12:03  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство РФ рекомендовало туристическим оператором не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня. Об этом заявила зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова на брифинге 26 апреля. Стенограмма заседания размещена на сайте кабмина.

По ее словам, в Турции до сих пор наблюдается сложная ситуация по коронавирусной инфекции. На территории республики введен комендантский час и частично ограничено передвижение граждан.

"Я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на период после 1 июня пока не реализовывались – до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того чтобы возобновить возможность посещения нашими гражданами этих государств в целях проведения отпуска и отдыха", - сказала Татьяна Голикова.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля.

Причиной приостановки авиасообщения стал резкий подъем заболеваемости в Турции. Там регистрируется около 40-55 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией ежедневно.

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Теги:
Коронавирус Туризм
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