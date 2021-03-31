Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля Общество

нижегородский аэропорт Стригино Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге 12 апреля.

По ее словам, правительством страны принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Под исключение попадают направления, необходимые для участия акционерного общества "Концерн "Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую", а также вывоза российских граждан, которые сейчас отдыхают в Турции.

Помимо этого на уровне государства принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Напомним, что причиной приостановки авиасообщения стал резкий подъем заболеваемости в Турции. Там регистрируется около 40-55 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией ежедневно.

Из нижегородского аэропорта "Стригино" в весенне-летний сезон 2021 года запланированы ежедневные вылеты в Турцию.

Известно, что авиаперевозки выполняют три компании Nord Wind, AZUR и Royal Flight. Большинство авиарейсов - ночные (вылет в 02:00; 02:30) , но и есть и утренние (вылет в 05:15).