инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 20:21  [108] Нижний сегодня: главные события дня
12 апреля 2021 20:17  [159] Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля
12 апреля 2021 18:39  [96] "Волонтеры Победы" помогают нижегородцам при голосовании по проекту "Вам решать"
12 апреля 2021 18:37  [91] "Космический батл" состоялся в благоустроенном по нацпроекту парке Княгинина
12 апреля 2021 17:50  [12882] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 12 апреля)
12 апреля 2021 17:32  [119] Нижегородская область стала регионом, где по нацпроекту ремонтируют улицу Гагарина
12 апреля 2021 17:25  [141] Стелу "Город трудовой доблести" установят на месте демонтированного знака "Нижний Новгород"
12 апреля 2021 15:45  [511] Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области
12 апреля 2021 15:30  [160] Отключение аналоговых каналов может произойти в Нижнем Новгороде до июня
12 апреля 2021 15:13  [185] Нижегородская "Детская Медиашкола" получила Гран-при международного фестиваля
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля

12 апреля 2021 20:17  [159] Общество
нижегородский аэропорт Стригино

нижегородский аэропорт Стригино

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге 12 апреля.

По ее словам, правительством страны принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Под исключение попадают направления, необходимые для участия акционерного общества "Концерн "Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую", а также вывоза российских граждан, которые сейчас отдыхают в Турции.

Помимо этого на уровне государства принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Напомним, что причиной приостановки авиасообщения стал резкий подъем заболеваемости в Турции. Там регистрируется около 40-55 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией ежедневно.

Из нижегородского аэропорта "Стригино" в весенне-летний сезон 2021 года запланированы ежедневные вылеты в Турцию.

Известно, что авиаперевозки выполняют три компании Nord Wind, AZUR и Royal Flight. Большинство авиарейсов - ночные (вылет в 02:00; 02:30) , но и есть и утренние (вылет в 05:15).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph